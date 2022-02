[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 지역혁신플랫폼사업단(단장 정제평)은 21일 제14차 사업추진회의를 가졌다고 밝혔다.

회의에는 정제평 사업단장을 비롯해 윤근영 에너지신산업팀장, 김광택 공기가전 소과제 책임교수와 참여연구원 등 약 10여명이 참석해 예산집행 현황과 사업추진 실적 및 계획에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

정제평 단장은 오미크론 확산에 따른 2022학년도 1학기 코로나19 대응 관리대책의 주요 방역지침 내용을 공유하고, 연구원 모두 방역수칙을 잘 따라주기를 당부했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr