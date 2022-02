[아시아경제 장효원 기자] 대원화성 대원화성 024890 | 코스피 증권정보 현재가 3,495 전일대비 10 등락률 -0.29% 거래량 271,047 전일가 3,505 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 “美 리비안 손잡는다" 外인 쓸어 담은 극비리 황금株"한국비엔씨” 뛰어 넘는다, 임상3상 관련株 갑니다, 또 한 번의 역사기록!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 이 지난해 연결 기준 영업손실 29억7369만원을 기록해 전년 동기 대비 적자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 21일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1133억원으로 4.2% 증가한 반면 당기순손실은 27억원으로 22.8% 감소했다.

회사 측은 “펜데믹 상황에서 손익구조 악화로 인해 영업이익과 당기손익이 감소했다”고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr