광주 동구 '우리아이 그림책 100권 읽기 챌린지' 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구는 미취학 아동을 대상으로 아이들의 독서 습관을 형성할 수 있는 '우리아이 그림책 100권 읽기 챌린지'를 운영하고 참여자를 선착순 모집한다고 밝혔다.

이번 챌린지는 정서적 안정감, 창의성을 높여 줄 수 있는 다양한 분야의 책 120권을 엄선해 만든 책 꾸러미를 대여하고 매주 10권씩 10주 동안 100권을 읽으면 된다.

신청은 지난 17일부터 동구 도서관 누리집에서 하면 된다. 기타 자세한 사항은 동구 도서관 누리집 문화마당에서 확인할 수 있다.

동구 관계자는 "코로나일상시대에 발맞춰 부모가 함께하는 교육 등 어린이를 위한 다양한 프로그램을 마련해 책 읽는 동구 조성을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

한편 동구는 공공도서관 1곳과 공립 작은도서관 3곳에서 독서문화 프로그램을 진행하고 있으며 독서 증진을 위해 미취학 아동을 대상으로 특별 프로그램을 확대할 계획이다.

