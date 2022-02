CJ온스타일 라이브쇼, 삼성 '더프리스타일' 등 인기 가전 선보인다

휴대용 빔 프로젝터 삼성전자 '더프리스타일'

20일 오후 7시 100대 한정 판매

노트북 LG그램·쿠첸 인덕션 판매 방송도



[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 모바일라이브 채널 '라이브쇼'를 통해 인기 가전 판매 방송을 진행한다고 20일 밝혔다.

CJ온스타일은 20일 오후 7시 삼성전자 '더프리스타일'을 100대 한정 판매한다. 이 제품은 일종의 휴대용 빔 프로젝터로 실제 스크린 같은 고화질 대화면과 선명한 사운드를 제공한다. 100만원이 넘는 고가임에도 최근 해외와 국내에서 예약 물량이 완판되는 등 화제를 모으고 있다. 650g의 무게로 휴대하기 편리해 집안 곳곳에서 홈 시어터를 즐길 수 있고, 캠핑 등 야외에서 극장 분위기를 내기도 좋다. 자동으로 선명한 화질을 구현하는 오토포커스 기능과 최대 180도까지의 각도 조절 기능이 탑재됐다. 최대 100인치까지 확대한 영상을 즐길 수 있다.

CJ온스타일 라이브쇼에서 오후 6시 방송하는 'LG 그램 360'은 화면이 360도 회전 가능한 2022년형 노트북이다. 화면이 기존 대비 더 크고 선명할 뿐 아니라 360도 회전돼 5가지 다양한 모드로 사용할 수 있다. 화면에 스크린터치 인식 기능이 있고 동봉된 스타일러스 펜을 활용하면 완벽한 태블릿 기기로 활용할 수 있다. 최신 운영체제 윈도우 11이 설치돼 있으며 교육 기관에 속한 학생·교사에게는 MS오피스365 프로그램을 무료로 제공한다. 기존가에서 10만원 할인된 가격에 판매한다.

인덕션 전기레인지도 준비했다. 쿠첸의 'ALL IH 3구 인덕션'을 오후 8시 라이브쇼 방송에서 선보인다. 쿠첸의 기술이 적용된 208㎜ 크기 대화구가 세 개 있어 여유롭게 요리할 수 있다. 10단계로 화력 조절 가능하며 타이머 등 다양한 스마트 기능이 있다. 자동 꺼짐, 차일드락 등 27종 국내 최대 안전장치 시스템도 갖추고 있다. 빌트인·스탠딩 형 모두 정상가에서 약 20% 할인된 가격으로 구매 가능하다.

CJ온스타일 관계자는 "코로나19 장기화로 변화한 라이프스타일에 활용하기 좋은 각 분야 스마트 가전을 엄선해 방송 판매한다"며 "집에서도 시간을 알차게 보낼 수 있도록 만들어주는 인기 제품을 CJ온스타일에서 최고의 조건으로 선보일 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr