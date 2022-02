오는 5월 신임 광복회장 선출

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]신임 광복회장이 5월 선출될 것으로 보인다. 회장을 비롯한 현 집행부의 임기가 내년 5월까지지만, 수익금 횡령 의혹으로 물러난 김원웅 전 광복회장 자리를 1년 이상 회장 대행 체제로 운영하는 것은 적절치 않다는 지적때문이다.

18일 광복회는 서울 여의도 광복회관 대강당에서 긴급 임시총회를 열고 5월 정기총회 계기에 새 회장을 선출하기로 했다.

광복회는 김 전 회장의 비리 진상 규명을 촉구해 온 단체인 비리대책위원회를 이끈 전영복 대의원이 주도로 비상대책위원회(이하 비대위) 체제를 운영할 예정이다.

김 전 회장이 사퇴한 지 이틀 만에 열린 임시총회는 초반부터 대의원 상당수가 현 집행부의 회의 진행 방식에 항의하는 등 기싸움이 팽팽했다.

광복회 이사회가 전날 회장 직무대행으로 지명한 허현 부회장은 총회에 앞서 "이유 여하를 불문하고 이번 사태의 모든 책임이 저희에게 있다. 정중히 사과드린다"며 무릎을 꿇었지만, 현장에서는 '쇼하지 말라'는 고성이 나오기도 했다.

허 부회장은 또 "비리없는 광복회를 만들겠다"며 "광복회를 조속히 정상화시키고, 더 망가지고 수습 불가 사태를 막기 위한 혼신의 노력을 기울이려고 한다"고 말했다.

그러나 대의원 상당수는 의사진행 발언을 통해 집행부의 책임도 크다며 동반 사퇴를 거듭 촉구했고, '임원진 전원 사퇴 권고안'을 현장에서 즉석에서 상정해 가결했다. 권고안에는 참석 인원 51명 가운데 47명이 찬성, 4명이 반대표를 던졌다.

