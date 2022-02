[아시아경제 이지은 기자] 추가경정예산(추경)안을 두고 국회가 공방을 벌이는 가운데 문재인 대통령이 재차 추경안의 빠른 처리를 당부했다.

문 대통령은 18일 오전 참모회의에서 "소상공인과 자영업자의 상황이 절박하니 국회는 한시라도 빨리 추경안을 처리하여 민생의 어려움을 해소하는 데 적극 협조해 달라"고 말했다고 박경미 청와대 대변인인이 전했다.

여야간 이견으로 추경안 통과가 지지부진해지는 가운데, 윤호중 더불어민주당 원내대표는 이날 오전 '여당 단독 처리'를 시사했다.

