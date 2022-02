우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 우크라이나 이슈 재부각과 미국의 공격적인 통화정책 우려로 하락출발했다.

18일 오전 9시 11분 코스피는 전 거래일 대비 0.92%(25.20포인트) 내린 2718.89를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.08%(29.57포인트) 하락한 2714.52로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 개인과 기관은 각각 130억원, 190억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 310억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,400 전일대비 600 등락률 -0.80% 거래량 1,559,810 전일가 75,000 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 최고경영진 5인, 작년 평균연봉 63억원 받아코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파'인피니트 라인'으로 진화한 삼성 비스포크…글로벌 시장 공략(종합) close 는 0.27% 하락한 7만4800원에 거래됐다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 449,500 전일대비 5,000 등락률 -1.10% 거래량 78,653 전일가 454,500 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합)코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파 close (-1.21%), SK하이닉스(-0.38%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 317,500 전일대비 7,000 등락률 -2.16% 거래량 77,321 전일가 324,500 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합)코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파한화투자증권 STEPS, 주식 증정 이벤트 ‘럭키 드로우 시즌2’ 실시 close (-1.85%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 12,000 등락률 -1.58% 거래량 5,600 전일가 760,000 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오에피스, 바이오시밀러 해외 매출 1.5조원 달성… 역대 최대루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합)코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파 close (-1.45%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 1,200 등락률 -1.32% 거래량 322,459 전일가 90,600 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합)코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속 close (-1.21%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,000 전일대비 1,500 등락률 -0.82% 거래량 70,135 전일가 183,500 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 3개월만에 유럽 점유율 10% '회복'…1월 판매량 '3위'코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파한화투자증권 STEPS, 주식 증정 이벤트 ‘럭키 드로우 시즌2’ 실시 close (-0.82%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 553,000 전일대비 4,000 등락률 -0.72% 거래량 47,171 전일가 557,000 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입 close (-1.44%)도 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.12%(9.82포인트) 내린 864.40을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.38%(12.03포인트) 내린 862.19로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 외국인과 기관은 각각 51억원, 96억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 162억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어는 전 거일대비 1.43% 내린 6만2200원에 거래됐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 345,700 전일대비 4,700 등락률 -1.34% 거래량 61,304 전일가 350,400 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입 close (-1.08%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 179,100 전일대비 5,600 등락률 -3.03% 거래량 117,289 전일가 184,700 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입SC제일은행, 2차전지 소재업체와 맞손…2100억 규모 TRD 계약 체결우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발 close (-3.3%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 93,400 전일대비 2,700 등락률 -2.81% 거래량 95,818 전일가 96,100 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-2.6%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 600 등락률 -0.85% 거래량 98,799 전일가 70,300 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파위메이드 후폭풍…게임사 발행 가상화폐 '와르르'코스피 혼조 출발.. 이겨내지 못하는 악재 close (-1.28%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 105,200 전일대비 3,000 등락률 -2.77% 거래량 243,682 전일가 108,200 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-1.66%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 29,850 전일대비 550 등락률 -1.81% 거래량 57,908 전일가 30,400 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 close (-2.14%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 84,800 전일대비 1,600 등락률 -1.85% 거래량 14,039 전일가 86,400 2022.02.18 09:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복 close 9(-1.27%)도 내렸다.

한지영 키움증권 연구원은 “미국 증시 급락 충격으로 하락세를 보일 것으로 전망된다”며 “1월 FOMC 의사록이라는 한 고비는 넘겼으나 연준의 정책 불확실성도 시장의 만성적인 부담 요인으로 남아있다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr