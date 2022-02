“그래도 밥이 든든해야” 상주시 외남면, ‘든든한 밥상’ 배달 프로젝트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 상주시 외남면지역사회보장협의체는 어려운 이웃을 위해 ‘사랑 더하고(+) 걱정 나누기(÷)’ 프로젝트인 도시락 배달을 진행했다.

상주시는 지난 17일 사례관리대상과 서비스 연계 20가구에 ‘든든한 밥상’ 배달 사업을 했다고 18일 밝혔다.

‘든든한 밥상’ 배달 사업은 거동이 불편하고 코로나19 확산으로 외부와 단절돼 식재료 구입과 식사에 어려움을 겪고 있는 취약계층을 대상으로 한다.

영양식품을 지원해 영양불균형 가구의 건강증진과 생활비 부담을 줄여주고 단백질 위주의 식생활 기반을 마련해 건강생활을 돕고자 추진되는 사업이다. 작년에 이어 2번째로 추진 중인 사업이다.

영양죽과 김, 계란, 두부, 만두 등 어르신이 좋아하시는 식품 12종으로 구성했다. 식품을 전달할 때는 안부를 확인하고, 코로나19와 오미크론 확산을 방지하기 위해 방역·건강 수칙도 지켜 달라고 당부했다.

한 어르신은 “밥을 물에 말아 김치와 대충 먹었는데 골고루 좋은 음식을 가져다줘 무척 고맙다”고 말했다.

강인대 외남면장은 “신체·경제적으로 스스로 양질의 식사를 챙기기 힘드신 어르신을 위해 작년에 이어 올해도 추진하게 됐다. 이런 나눔을 통해 좀 더 따뜻한 외남면이 되기를 희망한다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr