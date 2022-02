[아시아경제 한진주 기자] 일동홀딩스 일동홀딩스 000230 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 150 등락률 +1.29% 거래량 56,051 전일가 11,650 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다일동홀딩스, 3분기 영업손실 198억원일동제약, 어린이 건강기능식품 '비오비타 우리아이 쾌변젤리' 출시 close 는 지난해 연결 기준 영업손실이 830억원으로 전년 대비 적자폭이 801.0% 증가했다고 17일 공시했다.

지난해 매출액은 5926억원으로 0.6% 감소했고 당기순손실은 1334억원으로 적자 폭이 326.6% 늘어났다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr