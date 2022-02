[아시아경제 한진주 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 19,000 전일대비 400 등락률 -2.06% 거래량 144,692 전일가 19,400 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 헬릭스미스, 美 바이오 CEO&투자자 컨퍼런스 참가헬릭스미스, 美 바이오 CEO&투자자 컨퍼런스 참가헬릭스미스, CAR-T 세포치료제 기술 미국 특허 획득 close 는 지난해 연결 기준 영업손실이 422억원으로 전년 대비 적자 폭이 46.19% 감소했다고 17일 공시했다.

같은 기간 매출액은 23억원으로 전년 대비 46.19% 감소했고 당기순손실은 381억원으로 적자 폭이 55.51% 줄었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr