'편파판정' 논란 심판, 女1500m에서 제외… 여자 쇼트트랙 희소식

[아시아경제 나예은 기자] = 2022 베이징동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 등에서 판정 논란을 일으켰던 영국의 피터 워스 심판장이 여자 1500m 레이스에서는 제외됐다.

국제빙상경기연맹(ISU) 관계자에 따르면 16일 오후 베이징 캐피털 인도어 스타디움에서 열리는 2022 베이징올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 심판장으로 헝가리의 베아타 파다르가 나선다.

ISU는 동계올림픽을 비롯한 국제대회에 남녀부 각각 심판장 1명, 어시스턴트 레프리 2명, 비디오 판독 심판 1명, 스타터 1명, 조 편성원 1명 등 총 12명의 심판들을 배정했다.

쇼트트랙은 보조 심판, 비디오 판독 심판 등이 존재하지만 최종 결정은 심판장이 내린다. 그만큼 심판장의 권한이 막강하다.

그러나 앞서 워스 심판은 혼성 계주를 비롯한 많은 경기에서 중국 선수들에게 유리한 판정을 내렸다. 이에 한국과 헝가리가 반발했고, 국제스포츠중재재판소(CAS) 항소까지 고려하는 등 강경하게 맞섰다.

최민정, 이유빈, 김아랑은 ISU의 결정으로 남자 1000m 준결승에서 황대헌과 이준서에게 모두 페널티를 부여했던 워스 심판장을 피할 수 있게 됐다. 워스 심판장은 남자 5000m 계주를 관장한다.

헝가리 언론에 따르면 파다르 심판장은 지난달 30일 스위스를 출발해 베이징에 입국했지만 이튿날 코로나 확진 판정을 받아 격리 호텔로 옮겨졌다.

거듭 양성 반응을 보이면서 열흘이나 갇혀 지냈던 파다르 심판장은 최근 2주 간 5kg 가까이 체중이 빠질 정도로 고생했지만, 고국으로 돌아가 휴식을 취해도 된다는 ISU의 권고를 뿌리치고 자신의 임무를 수행하기로 했다.

한편 이날 오후 8시30분부터 펼쳐지는 여자 1500m 준준결승에 최민정(성남시청), 김아랑(고양시청), 이유빈(연세대)이 출전해 메달에 도전한다.

