귀뚜라미, 러시아 냉난방전시회 ‘아쿠아썸 모스크바’ 참가

[아시아경제 곽민재 기자] 귀뚜라미는 러시아 모스크바에서 15일부터 18일까지 4일간 열리는 ‘아쿠아썸 모스크바(Aqua-Therm Moscow)2022'에 참가한다고 16일 밝혔다.

아쿠아썸 모스크바는 러시아 최대 냉난방 설비 전시회로 지난 2020년 기준 27개국 782개 업체가 참가했으며, 2만8902명의 관람객이 다녀갔다.

귀뚜라미는 제3전시장 15홀에 116㎡ 규모의 전시장을 마련하고, 귀뚜라미보일러의 폭넓은 제품 라인업과 차별화된 기술력을 선보일 수 있도록 공간을 꾸렸다.

러시아의 핵심 전략 제품은 벽걸이형 가스보일러 2022년형 '월드알파 시리즈'다. 이 제품은 거실 등 실내에 보일러를 두고 사용하는 러시아 현지 특성에 맞춰 저소음(39dB)을 실현하고, 욕조사용 문화가 보편화된 현지 문화에 적합하도록 온수공급 능력을 대폭 강화한 것이 특징이다.

전시장에서는 러시아 시장에서 인기를 얻고 있는 벽걸이형 가스보일러를 포함해 바닥형 가스보일러, 신재생보일러, 콘덴싱 기름보일러, 바닥형 기름보일러 등 총 15종의 보일러 제품을 만나볼 수 있다.

귀뚜라미 관계자는 “러시아는 국내 보일러 기업에게 매우 중요한 해외시장으로 전시회 등을 이용해 현지 바이어들과의 접점을 넓히는 데 주력하고 있다.”며 “올해 선보이는 2022년형 월드알파 시리즈는 전시회 첫 날부터 많은 관심을 받고 있다.”고 말했다.

