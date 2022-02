경기·서울·인천, 수도권 보육협의체 구성…저출생·코로나 공동대응

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 서울시, 인천시와 '수도권 보육협의체'를 구성하고 저출생ㆍ코로나19 등 변화하는 보육환경에 공동 대응한다.

경기도는 15일 수원 경기도여성가족재단에서 서울ㆍ인천시 관계자들과 '수도권 보육협의체' 첫 회의를 열고, 우수 보육정책을 공유하고 대정부 개선과제 등을 논의했다고 16일 밝혔다.

수도권 보육협의체는 인근 3개 시ㆍ도가 하나의 생활권으로 묶여 물리적 보육 경계선이 모호해진 데 따라 관련 문제를 함께 개선하기 위해 마련됐다.

실제로 경기도 하남시 학부모가 서울 출퇴근으로 서울시 어린이집을 이용하거나 서울시 송파구민이 인근 경기도 보육서비스를 이용하는 사례가 대표적이다.

3개 시ㆍ도는 이날 회의에서 ▲광역 간 경계지역 거주 가구 대상 보육정책 사각지대 해소 노력 ▲3개 광역 보육 우수정책 및 특화 보육프로그램 등 공유 ▲수도권 공통의 보육 건의사항 발굴 및 공동 건의 등을 논의했다.

특히 경기도는 소규모 민간ㆍ가정 어린이집의 운영난 해소를 위한 '어린이집 운영지원' 확대 및 사업 개선방안, 어린이집 원장 직책급 예산 편성 기준 제도화 계획, 지난해 제정된 '경기도 보육교직원 권익보호 및 증진을 위한 조례'에 따른 교직원 노동환경 실태조사, 보육교직원 고충처리 전담기구 설치 추진계획 등 어린이집 보육 서비스 질 제고와 교직원 권익 증진 방안을 공유했다.

보육협의체는 향후 정기적으로 회의를 열고, 협의체 활동의 활발한 성과 공유를 위한 실질적인 협력 체계를 구축할 계획이다.

지주연 도 여성가족국장은 "수도권의 보육정책 현안을 함께 논의하고 공유하고 어린이집 운영난 극복을 위해 공동 대응하는 창구를 마련했다"며 "정기적인 협의체 개최로 서로 우수 정책을 공유하고 지역 실정에 맞는 보육 서비스 발전모델을 세 기관이 함께 마련해 나가길 기대한다"고 전했다.

