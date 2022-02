성난 포항시민들 이틀만에 6만명 서명했다 … 포스코 지주사 서울로 “절대 못간다”

‘포스코지주사 포항이전 범시민대책위원회’, 지역 내 총 64개소 서명 부스 설치

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 포스코 지주사(포스코홀딩스) 포항 이전을 위한 범시민 서명운동이 전개된 지 이틀 만에 6만4000명을 넘어섰다.

지난 11일 출범한 ‘포스코지주사 포항이전 범시민대책위원회’는 죽도시장, 스페이스워크 등 읍면동별 거점지역 64개소에 부스를 설치해 포스코지주사 이전에 대한 지역민의 서명을 받고 있다.

범대위는 포스코에 포스코 지주회사 본사 포항 이전, 미래기술연구원 등 연구시설 포항 설치, 지역 상생협력 대책에 대한 입장 표명, 철강 부문 재투자 및 신사업에 대한 투자 확대에 대해 입장 표명을 요구하고 있다.

서명을 마친 한 시민은 “지난 50여년간 철강 공단에서 뿜어내는 공해와 환경훼손 등 온갖 피해를 묵묵히 인내해 왔는데 지역을 떠난다고 생각하니 그동안 시민들의 희생을 완전히 무시하는 처사다”라고 격분했다.

범대위 위원장은 “포스코 지주회사인 포스코홀딩스가 서울에 설치되면 철강 산업보다 신규 사업에 대한 우선 투자로 포항에 대한 투자가 축소되고 지역 인재가 유출될 것이다”며, “포스코 지주회사 서울 설치를 즉각 중단하라”고 목소리를 높였다.

한편 범대위는 서명 인원 30만명을 목표로 범시민 결의대회, 호소문 전달, 릴레이 시위 등 다양한 활동을 이어 나갈 예정이다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr