文대통령 "가축 전염병 우려…확산 차단에 최선"

[아시아경제 세종=손선희 기자] 문재인 대통령은 14일 "조류 인플루엔자(AI)와 함께 그간 경기, 강원, 충북 지역에서만 발견되던 아프리카돼지열병(ASF)에 걸린 야생멧돼지가 경북 지역에서도 잇달아 발견돼 우려된다"며 "정부를 중심으로 지자체, 농가들이 끝까지 긴장감을 갖고 방역에 빈틈이 없도록 확산 차단에 최선을 다해달라"고 당부했다.

이날 국무조정실에 따르면 문 대통령은 이날 청와대에서 김부겸 국무총리와 주례회동을 갖고 설 연휴 이후 증가세를 보이고 있는 AI 등 가축 전염병 대응에 집중 논의한 뒤 이같이 말했다.

김 총리는 이 자리에서 "지난해 11월 이후 현재까지 총 43건의 고병원성 AI가 확진됐는데, 특히 2월1일 이후 14건이 발생했으며 평균적으로 매일 1건 이상이 발생하는 상황"이라고 보고했다. 아울러 그 원인에 대해 "설 연휴 사람과 차량 이동의 증가 및 1월 하순 강추위에 따른 소독 곤란, 야생조류의 고병원성 AI 증가 때문으로 보인다"고 덧붙였다.

다만 전년 대비 살처분은 72% 줄어(1519만수→424만수) 계란가격은 아직 안정적이라고 정부는 판단했다.

김 총리는 "최근 기온이 오르고 있고, 철새 이동도 2월 중 시작되는 등 3월에는 확산세가 안정될 것으로 전망한다"면서 "남은 기간 긴급 특별방역 등을 통해 피해 최소화에 총력을 다하겠다"고 보고했다.

관련해 김 총리는 오는 16일 충청권 지역 가축 전염병 방역현장을 방문해 관련 대응태세를 점검할 예정이다.

