광주시교육청 '2022 학교운영위원회·학부모회 연수' 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 관내 유(사립 포함)·초·중·고 담당 교원을 대상으로 '2022 학교운영위원회 및 학부모회 온라인 연수'를 개최했다고 14일 밝혔다.

지난 7일과 12일 열린 이번 연수는 학교운영위원회 및 학부모회 운영 등 교육자치를 담당하는 교원들의 전문성을 강화하기 위해 기획됐다.

연수는 학교 현장의 교육자치 확립을 위해 설치된 학교운영위원회와 학부모회의 구성과 실제 운영·공감 사례 등을 중심으로 진행됐다. 단순한 전달방식이 아닌 실시간 질의·응답을 통해 현장 교원과 소통하는 방식으로 실시해 큰 호응을 얻었다.

특히 이번 연수는 비대면 실시간 온라인 방식으로 진행했으며 참여하지 못한 교원을 위해 전 연수 과정을 녹화해 내부 학습 자료로 활용할 수 있도록 했다.

안석 광주시교육청 시민참여담당관 과장은 "코로나19로 어려운 상황이지만 이번 연수로 담당 교원들의 전문성 신장을 통해 교육자치 활성화에 한 걸음 더 나아갈 수 있었다"며 "앞으로도 꾸준한 지원을 통해 학교운영위원회와 학부모회의 보다 활발한 활동을 기대하고 교육 현장에서 교육자치 확립을 이뤄 나가겠다"고 밝혔다.

