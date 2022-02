근로자 건강 잘 챙긴 곳 어디? … 안전보건공단, ‘우수사업장’ 10개사 뽑아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 안전보건공단은 2021년도 하반기 ‘근로자 건강증진활동 우수사업장’으로 신규 9개사와 연장 1개사를 선정했다.

신규 사업장은 ▲CJ씨푸드주식회사, ▲CJ대한통운 청원HTML, ▲아성다이소 남사물류허브센터, ▲부평SK VIEW해모로, ▲한국동서발전 울산발전본부, ▲한국동서발전 일산발전본부, ▲한국동서발전 동해발전본부, ▲한림대학교부속 춘천성심병원, ▲LG이노텍 광주사업장 등이다.

지난번에 이은 ‘연장’ 사업장은 ▲현대두산인프라코어 군산공장이다.

이번에 선정된 사업장들은 코로나19 확산 상황에서도 모바일 애플리케이션 등을 활용해 뇌심혈관질환 예방과 생활습관 개선, 직무스트레스 프로그램 등 비대면 방식 건강증진 프로그램을 적극 가동해 좋은 평가를 받았다.

건강증진 관련 내부규정과 방침을 마련하고, 자체 건강관리시스템을 확립하는 등 건강증진활동 체계를 구축해 뽑혔다.

‘우수사업장’이란 사업장 건강증진활동의 체계구축과 인식수준, 조직문화, 건강증진활동, 환경관리, 프로그램 운영, 협력업체 관리 등 7개 항목에 대해 평가하고 평가결과 우수사업장 인정기준에 충족된 곳이다.

공단은 매년 상·하반기 2차례 나눠 건강증진활동 우수사업장을 발표하고 있다.

‘근로자 건강증진활동 우수사업장’은 선정 이후 3년간 유지되며, 현재 전국에 총 92개소가 있다.

2021~2022년 선정유효기간이 만료되는 사업장은 코로나19 유행에 따른 대면활동 위축을 고려해 코로나19 단계적 일상회복을 위한 거리두기가 2차 개편에 따르는 완화단계까지 평가를 일괄 유예하기로 했다.

다만 연장평가를 진행하고자 하는 사업장은 정상적으로 평가를 진행한다.

안전보건공단 관계자는 “근로자 건강증진활동 우수사례가 널리 전파돼 더 많은 사업장에서 노·사가 함께 업종 특색에 맞는 다양한 건강증진 활동을 개발하길 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr