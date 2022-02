文 "경제·안보 결합 시스템 법적·제도적으로 마련돼야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 14일 "경제와 안보가 결합되는 확실한 시스템이 법적·제도적으로 마련돼야 한다"고 강조했다.

문 대통령은 이날 오후 제4차 대외경제안보전략회의를 주재한 자리에서 "이제는 위기가 상시적, 다양한 형태로 복합적으로, 장기간에 걸쳐서 발생하고, 특히 안보 문제와 경제 문제가 결합되어 있다"며 이같이 말했다.

이와 관련, "간헐적인 회의 형식 또는 TF 형태로 대응할 것이 아니라 경제와 안보가 결합되는 확실한 시스템이 법적·제도적으로 마련되어야 한다"며 "우리 정부가 마지막까지 추진해야 하는 과제로 생각하고 총력을 다하고, 국회에 대해서도 그 필요성에 대해 충분히 협의하고 설득해 주기 바란다"고 말했다.

또 마무리 발언을 통해 "우크라이나 사태는 다양한 가능성에 대해 열어놓고 재점검하고 대비책을 마련해야 한다"며 우리 교민들의 안전과 경제안보 문제를 잘 챙기라고 말했다.

오늘 회의에서는 글로벌 공급망 관련 대외여건 변화 및 대응전략, 경제안보 품목 수급안정화를 위한 제도개선 방안, 우크라이나 사태 동향 및 대응조치, 우크라이나 사태 경제적 영향 및 대응방안에 대해 경제부총리, 산업부 장관, 외교부 차관의 보고가 진행됐다.

문 대통령은 마지막으로 "경제와 안보에는 임기가 없다는 각오로 마지막까지 우리가 할 일을 하고, 다음 정부가 잘 안착될 수 있도록 노력을 기울여주기 바란다"고 강조했다.

