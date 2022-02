CJ제일제당, 연 매출 15조원 돌파…"사상 최대 실적"

CJ제일제당, 작년 영업이익 1조5244억원

매출 26조2892억원…전년 대비 12.1%↑

CJ대한통운 제외시 15조7444억원으로 사상 최대 실적

"신제품·신사업 강화 통해 혁신 성장 계속"

[아시아경제 송승윤 기자] CJ제일제당이 지난해 최초로 매출 15조 원(대한통운 제외)을 돌파하며 사상 최대 실적을 기록했다.

CJ제일제당은 연결 기준 지난해 영업이익이 1조5244억원으로 전년보다 12.1% 늘어난 것으로 잠정 집계됐다고 14일 밝혔다. 매출은 26조2892억원으로 전년 동기 대비 8.4% 증가했다. 순이익은 13.5% 늘어난 8924억원이다. 4분기 영업이익은 2366억원으로 전년 동기 대비 20.2% 감소했다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 6조9478억원, 2009억원이었다. CJ대한통운 실적을 제외할 경우 매출은 11.2% 증가한 15조 7444억 원이며 영업이익은 13.2% 늘어난 1조 1787억 원이다.

CJ제일제당이 연간 매출 15조 원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 영업 이익도 2020년에 이어 2년 연속 1조원을 돌파했다.

CJ제일제당은 올해 그룹의 4대 미래성장엔진(Culture, Platform, Wellness, Sustainability)을 통해 적극적으로 신사업을 전개해 나갈 방침이다. 식품사업에선 만두?치킨?가공밥?K-소스?김치?김 등 'K-푸드' 전략제품인 ‘GSP(Global Strategic Product)’와 ‘플랜테이블(PlanTable)’ 브랜드를 앞세운 100% 식물성 제품, CJ웰케어 중심의 건강 사업 육성에 주력한다. 바이오 사업에선 해양 생분해 플라스틱 소재 PHA를 비롯한 화이트바이오 사업과 마이크로바이옴?CDMO 기반의 레드바이오 사업에 본격적으로 뛰어든다.

지난해 CJ제일제당의 식품사업부문 영업이익은 전년 대비 8.8% 늘어난 5547억 원이었다. 매출은 전년 대비 6.7% 증가한 9조 5662억 원으로 집계됐다. 슈완스를 포함한 해외 가공식품 매출은 4조 3,638억 원을 기록했다. 국내에선 햇반과 만두 등 가정간편식(HMR) 주력 제품군이 성장세를 이어갔고 K-푸드 열풍에 힘입어 미국 등 주요 국가에서 주류로 자리매김한 '비비고' 등의 제품이 매출을 견인했다. 특히 미주 시장에선 글로벌 전략제품(GSP) 매출이 전년 대비 29%나 늘었다. 중국에선 만두를 중심으로 플랫폼을 확대해 온라인 매출이 약 50% 증가했으며 일본에서는 음용식초 ‘미초’ 매출이 56% 이상 올랐다. 유럽 시장에서도 만두 매출이 72% 증가했다.

아미노산과 조미소재 등 그린바이오가 주력인 바이오사업부문 매출은 3조 7312억 원으로 전년 대비 25.1% 늘었다. 영업이익은 51.6% 증가한 4734억이다. ‘테이스트엔리치’, ‘플레이버엔리치’ 등 미래형 식품소재 판매 역시 전년 대비 약 7배 규모로 늘어났다. 사료?축산 자회사 CJ Feed&Care는 2조 4470억 원의 매출과 1506억 원의 영업이익을 기록했다.

이 같은 성장세에 힘입어 주주친화적 배당정책도 강화할 예정이다. 2021 사업연도 배당금은 전년보다 1000원 올려 주당 5000원으로 결정했다. 배당 총액은 802억 원으로 전년 대비 25% 늘었다. CJ제일제당은 올해부터 식품업계 최초로 분기배당을 시행하고 별도재무제표 기준 당기순이익의 20% 이상을 주주에게 환원할 계획이다. 아울러 구매 및 생산 역량 강화를 통해 원가를 절감하고 핵심 제품의 국내외 성장을 이어갈 방침이다.

CJ제일제당 관계자는 “미래 준비를 위한 신제품 개발 및 신사업 강화, R&D투자를 통해 구조적 경쟁력을 확보하고 혁신성장을 지속할 것”이라고 말했다.

