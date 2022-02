정의당 "'토목건설'로 진보 금기 깬다는 이재명, 논리대로라면 MB 4대강도…베끼려면 제대로"

"차별금지법은 '나중에', 부동산 세제 완화에는 침묵…이제와 '금기 깨기'라니 새삼스러워"

이재명, 14일 페이스북에 "진보의 금기였던 '토목건설' 과감히 투자, 교통체증 해소" 약속

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 14일 '진보의 금기깨기'라며 토목건설 추진을 언급한 이재명 더불어민주당 대선 후보를 향해 "심상정 대통령 후보의 '진보의 금기 깨기'를 따라한 것 같은데, 방향과 내용이 완전히 잘못됐다. 이 후보가 내놓은 토목건설은 과거에 갇힌 '거꾸로 금기 깨기'"라며 "베끼려면 제대로 베끼시라"고 일침했다.

이날 김창인 정의당 선거대책본부 대변인은 국회 소통관에서 브리핑을 열고 "이 후보는 '물류비 절감'을 위한 토목건설을 언급했지만, 이 논리대로라면 MB(이명박 전 대통령)의 4대강 사업도 진보의 금기 깨기였는가"라고 반문하며 이같이 말했다.

김 대변인은 "사실 이 후보는 지금까지 많은 금기를 깨왔다"며 "차별금지법은 '나중에'라고 말하며 김대중 전 대통령이 표방한 '인권'이라는 금기를 깼고, 핵잠수함 추진하겠다며 윤석열 후보와 군비증강 경쟁을 하면서 민주당이 주창해온 '한반도 평화'라는 금기도 깼다"고 꼬집었다.

또한 "부동산 세제 완화에 침묵하면서 노무현 전 대통령의 '종부세' 취지도 짓밟았고, 최근에는 사시부활을 주장하면서 노무현 정권의 성과를 퇴행시키고 있다"면서 "그런데 이제와서 '금기 깨기'라는 표현을 쓰다니, 참 새삼스럽다"고 지적했다.

그는 "심 후보는 진보의 금기 깨기를 말하며 국민연금 개혁에 대한 구체적인 방안을 내놓았다"며 이 후보가 주장하는 '진보의 금기 깨기'와는 결이 달랐다는 점을 강조했다.

김 대변인은 "(심 후보는)진영을 막론하고 생산적인 토론을 할 수 있는 장을 열어낸 것"이라며 "이 후보 또한 '금기 깨기'를 하고 싶다면 국민연금 개혁 논쟁에 뛰어들면 될 일"이라고 말했다.

이어 이 후보를 향해 "최소한의 개혁의지도 잃어버린 채, 이번 대선을 보수경쟁으로 격화시키고 있을 뿐"이라면서 "베끼려면 제대로 베끼시라. 껍데기는 심 후보에게 베끼고 알맹이는 윤 후보처럼 채워 넣으면, 이 후보 본인의 정체성은 어디에 있는가"라고 비판했다.

한편 이날 이 후보는 페이스북에 '진보의 금기깨기-첫번째, 출퇴근 지옥 해소 선언'이라는 제목의 글을 올리고 "그동안 토목건설은 진보의 금기였지만, 그 금기를 깨겠다"며 "필요한 건물은 짓고, 필요한 다리는 놓고, 필요한 도로는 닦겠다"고 밝혔다. 민주당 선대위 한 관계자는 "남은 선거 기간동안 부동층의 표심 공략에 집중할 예정"이라고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr