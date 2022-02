임택 광주 동구청장, 출판기념회 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 임택 광주 동구청장의 '현직 구청장의 특별한 여행안내서-내가 사랑한 광주, 원도심 동구편' 출판기념회가 지난 12일 조선대학교 미술관에서 성황리에 마무리됐다.

이번 출판기념회는 동구 관광명소 30여 곳의 모습을 사진과 글, 영상으로 감상할 수 있는 전시회 형태로 진행됐으며 구청장이 펴낸 책의 내용을 전시하고, 영상으로 관람할 수 있도록 입체적 전시로 구성됐다.

기념회에는 이용섭 광주시장, 강기정 전 청와대 정무수석, 송갑석 더불어민주당 광주시당위원장, 이병훈 국회의원, 윤영덕 국회의원, 조오섭 국회의원, 민형배 국회의원, 문인 북구청장, 서대석 서구청장, 김삼호 광산구청장 등 정계 인사들이 대거 참석하여 출판기념회를 축하했다.

또한, 이재명 더불어민주당 대선 후보를 비롯하여 이해찬 이낙연 정세균 전 국무총리, 김영배 더불어민주당 최고위원, 김두관 국회의원, 염태영 참좋은지방정부협의회 회장, 장휘국 광주시교육감 등 30여명이 축하 영상과 축전을 전해왔다.

임택 동구청장의 저서인 '내가 사랑하는 광주, 원도심 동구편'은 국립아시아문화전당, 전일빌딩245, 박물관, 미술관, 서점, 재래시장, 인쇄단지, 인문학당, 충장22 등 원도심 동구가 보유한 매력적인 관광명소를 소개하며, 삶에 여행이 필요한 순간이 온다면 광주 동구로 오라고 권하고 있다.

임택 동구청장은 "찾고 싶은 도시, 머물고 싶은 도시를 위해 광주 관광을 대표하는 거점도시로 동구를 새롭게 도약시키려 한다"며 "동구가 지닌 매력적인 관광자원, 역사문화자원을 더 많은 이들과 함께 할 수 있게 원도심 동구를 화려하게 부흥시키겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr