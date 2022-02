오뚜기, 작년 영업익 16% 감소한 1665억원

[아시아경제 지연진 기자] 오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 455,500 전일대비 1,000 등락률 +0.22% 거래량 2,974 전일가 454,500 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 "벌크업 통했다" 오뚜기, '빅 육개장 컵' 2000만개 판매 돌파오뚜기, 달콤한 풍미 '민트초코시럽·솔티드카라멜시럽' 출시오뚜기 '제육볶음 양념·춘천식 철판닭갈비 양념' 2종 출시 close 는 지난해 열결 매출액이 전년동기대비 5.5% 증가한 2조7390억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 1665억원으로 16.1% 줄었고, 당기순이익은 16.4% 증가한 1284억원을 기록했다.

회사는 "주요 원재료 가격 상승에 따른 원가율 상승으로 영업이익이 감소했다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr