文대통령 "공급망 범정부 대응…경제안보공급망관리위 신설"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 날로 심화되는 글로벌 공급망 위험에 선제적으로 대응해야 한다며 대통령 직속 '경제안보공급망관리위원회'를 신설할 것을 지시했다. 또 법적 토대 마련을 위해 공급망 관리 기본법을 제정할 필요성도 시사했다.

문 대통령은 14일 청와대에서 4차 대외경제안보전략회의를 주재하고 "최근 공급망 위험이 확대되며 경제 안보적 관점에서 범정부적 신속 대응이 필요해졌다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "산업 분야별로 대응하던 공급망 관리를 넘어서서, 공급망 전체에 대한 범정부 관리체계를 확립하는 것이 핵심"이라며 "그 제도적 기반으로 '경제 안보를 위한 공급망 관리 기본법' 제정이 매우 시급해졌다"고 말했다.

이어 "컨트롤타워로서 대통령 직속 '경제안보공급망관리위원회'를 신설하고, 재정적 뒷받침을 위한 공급망 안정화 기금을 도입하게 될 것"이라며 "경제 안보 품목 지정과 조기경보시스템 운영 등에 대한 제도적 근거도 마련해야 한다"고 덧붙였다.

이밖에도 공급망 안정을 위해 정책금융 지원을 강화하고, 비축 물량과 품목 수를 확대하는 한편 양자 및 다자 간 공급망에 대한 대외협력 강화도 당부했다.

문 대통령은 글로벌 공급망 위기를 우리 경제 체질과 산업경쟁력을 강화하는 기회로 삼자고 제안했다. 그는 "우수한 제조 생산 기반, 타고난 혁신, 위기에 대응하는 유연성을 살려나간다면 공급망 관련한 우리의 강점을 더 크게 활용할 수 있을 것"이라며 과거 일본의 수출 규제 등 공급망 위기에서도 "당당히 맞서며 기회를 만들어 왔다"고 자신감을 보였다.

우크라이나 상황과 관련, 국민과 기업 보호에 힘쓸 것도 당부했다. 문 대통령은 "우크라이나 사태가 해결의 돌파구를 찾지 못한 채 정세 불안이 고조되고 있어 시급한 대비가 필요하다"며 "만약의 경우 우리 국민들의 안전한 대피와 철수에 만전을 기하고 우리 기업들의 피해를 최소화하는 방안을 미리 강구해야 할 것"이라고 강조했다.

또 우크라이나 사태가 국내 실물경제 및 금융시장에 미치는 영향을 최소화하고 에너지, 원자재, 곡물 등의 수급 불안에 선제적으로 대처하라고 지시했다.

문 대통령은 "수급 안정화 방안과 시장안정조치 등 비상 계획을 철저히 점검하고, 발생 가능한 위험에 대한 대응계획을 각 분야별로 철저히 세워주기 바란다"고 말했다.

