[아시아경제 지연진 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 25,000 전일대비 650 등락률 +2.67% 거래량 4,139,270 전일가 24,350 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 HMM, 영업익 7조 '달성'…"창사이래 최대 실적"물류난 영향에 HMM 작년 영업익 7兆 전망…한국 4번째HMM 신임 대표이사에 김경배 전 현대위아 사장 내정 close 은 지난해 연결 매출액이 전년동기대비 115.09% 증가한 13조7941억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 73억원으로 652.21% 증가했고, 당기순이익은 53억원으로 4196.51% 늘었다.

회사는 "컨테이너 이황 강세 지속에 따른 매출 증대 및 신조선 인도 투입 등을 원가구조가 개선됐다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr