“아동 행복 도시 구현 노력하겠다”… 부산시, 보호대상아동 자립지원계획 수립·추진

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 ‘2022년 보호 대상 아동 자립 지원 계획’이 부산시 아동 복지심의위원회 심의를 통과함에 따라 보호아동에 대한 지원을 본격적으로 추진한다.

‘2022년 보호 대상 아동 자립 지원 계획’은 부산시가 보호 대상 아동의 건강한 자립과 사회구성원으로의 조기 정착을 지원하기 위해 수립한 종합계획이다.

시는 계획에 따라 ▲소득과 주거 안전망 강화 ▲일상생활 속 자립역량 강화 ▲지역사회 자립 지지체계 구축 등 3대 추진전략으로 19개 세부 사업을 추진할 계획이다.

부산시는 보호아동의 성공적인 자립을 위해 소득과 주거 안전망을 강화한다.

자립정착금을 지난해보다 100만원 인상해 1인당 700만원, 장애아는 800만원을 지원하고 대학 등록금 지원 대상도 보호 종료 1년 이내 아동에서 5년 이내 아동으로 확대한다.

자립 수당 지원 대상도 정부 정책에 따라 기존 보호 종료 3년 이내에서 5년 이내로 최대 60개월까지 확대한다.

또한 아동발달지원계좌인 디딤씨앗통장의 지원 한도를 최대 월 5만원에서 10만원까지 늘리고 저축액 대비 지원금 비율을 1대 1에서 1대 2로 높인다.

시는 보호 종료 아동을 대상으로 매입·전세 임대주택을 수시로 지원하고, 특히 올해부터는 행복주택(BMC)에 우선 입주할 수 있도록 지원한다.

한국주택금융공사, 월드비전 등 기관 연계사업으로 월세 등의 주거비도 지원할 계획이다.

부산시는 보호아동이 사회구성원으로 조기 정착할 수 있도록 일상생활 속 자립역량을 강화한다.

보호 대상 아동 전체를 대상으로 개인별 자립 지원 계획을 수립하고 자립 지원 전담 기관인 부산 보호아동 자립지원센터는 대입과 취업 준비 아동을 위한 맞춤형 컨설팅과 자격증 취득을 지원한다.

공인중개사 연계 주거 교육, 금융기관 연계 적금·투자·보험이해 교육 등 알짜배기 자립 교육도 마련해 내실 있게 운영할 계획이다.

시는 신규사업으로 자립 지원통합 서비스를 시행한다.

부산 보호아동 자립지원센터의 자립 지원 전문가가 보호 종료 5년 이내의 전체 아동을 사후 관리하고, 상담 결과에 따라 맞춤형 집중 사례관리를 진행할 계획이다.

2022년 청년 마음건강바우처 사업, 어린이재단 ‘함께 Green 미래’ 사업, 바람개비 서포터즈 운영 등 다양한 지원으로 보호 종료 아동의 심리·정서적 안정을 도모할 계획이다.

시는 지역사회가 보호아동의 자립을 지지할 수 있도록 자립지지 체계를 구축한다.

보호 종료 아동의 주거·취업 현황 등 자립실태를 조사하고 자립 지원 기관 종사자를 대상으로 자살 예방 심리교육, 상담기술 교육, 경계선 아동 이해 교육 등을 실시해 아동 자립을 옆에서 지원할 수 있도록 역량을 강화한다.

자립 지원사업에 대한 홍보도 지속 추진한다.

또한 공공·민간기관을 대상으로 자립 지원 실무협의회를 구성·운영한다. 보호아동의 주거·취업·진로에 대한 다양한 의견을 공유·수렴하고 현장의 생생한 의견이 정책에 반영될 수 있도록 한다.

이외에도 관계기관과 연계한 지원사업을 확대해 교육·생활 안정·자립 준비 지원을 위한 프로그램 등도 함께 진행할 계획이다.

박형준 부산시장은 “실질적인 자립 지원을 위한 방안을 모색해, 함께 성장하는 아동 행복 도시를 구현할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

