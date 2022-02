[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서는 14일 춥고 건조한 겨울철 공사장에 대한 화재 안전 관리를 강조했다.

경기 평택물류창고 화재 등 공사장 화재가 빈번히 잇따르고 있다. 소방시설이 완공되지 않은 고층 공사현장에서 화재가 발생할 경우 화재진압이 더욱 어려울 수 있다. 때문에, 공사현장의 화재예방 안전 수칙을 지키는 것이 매우 중요하다.

공사장 화재를 예방하기 위한 안전 수칙은 공사장에 소화기 등 임시 소방시설 설치, 공사장 화재감시자 배치 권고, 용접·절단 불티가 닿는 부분에 가연물 제거 및 안전조치하기, 안전모, 내열성 장갑 등 보호구 착용, 작업자 소방안전교육 등이다.

조용복 예방안전과장은 “공사현장 내 관계자가 모두 철저히 안전 수칙을 준수하여 화재 등 재난이 발생하지 않도록 당부드린다”라고 말했다.

