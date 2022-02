[포토] 이재명, 명동에서 '국민통합' 선언

[아시아경제 윤동주 기자] 공식 선거운동 시작 하루 전인 14일 이재명 더불어민주당 대선후보가 명동에서 '위기극복·국민통합' 선언 기자회견을 갖고 있다.

이 후보는 이 날 기자회견에서 코로나19 위기를 기회로 바꾸자고 제안하면서 경제·국민통합·새로운 대한민국을 주제로 한 대국민 메시지를 내놓았다. 또한 선거대책위원회를 '모두를 위(We)한 유세'를 내세운 유세체제로 전환했다.

