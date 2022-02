국민의힘 "정권말 국정원 메인서버 교체, 중단해야"

정보위원회 등 소집 요구…"교체 필요하면 차기 정부에서 결정해야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 14일 국가정보원이 메인서버 교체에 나선 것을 강하게 성토했다. 국민의힘은 정권말 국정원이 메인서버를 교체 작업 중단을 촉구하며, 정보위원회 소집 등 후속 대응에 나섰다.

이날 권영세 국민의힘 선거대책본부장은 당사에서 기자회견을 통해 "국정원이 대선 한 달도 남지 않고, 정권교체도 3달 남지 않은 상황에서 메인서버를 갑자기 바꾼다고 한다"며 "내용은 관련 업무를 담당한 기조실장이 50억원을 들여 바꾼다고 확인했다"고 소개했다.

권 본부장은 "메인서버는 국정원 모든 활동이 저장되는 곳"이라며 "정권교체를 앞두고 바꿔버린다는 것에 대해서는 경악을 금하기 어렵고, 반드시 중단되어야 한다"고 말했다. 그는 "국정원이 정권교체를 기정사실화한 것이냐"며 "그렇다 해도 잘못된 부분이 중단되어야 한다"고 말했다.

권 본부장은 "이 서버를 계속 유지해야 한다고 보는 이유는 지난 적폐 수사를 할 생각은 없다"면서 "국정원 업무는 연속성이 있어야 하는데 지난 정부에서 무엇을 했는지 이 부분에 대해 잘 했든 못 했든 후임 정부에 연결이 돼야 새로운 정책이 이뤄질 수 있다"고 말했다.

그는 메인서버가 느려 교체한다는 국정원의 설명에 대해서도 "교체할 필요가 있다면 그것은 후임 정부에서 판단해 이뤄져야 한다"고 말했다.

원희룡 국민의힘 선대본부 정책본부장은 "국정원 메인 서버를 교체한다는 것이 국내 정치 공작 그리고 국내 적폐 청산이라는 이름으로 국내 여러 분야에서 편가르기와 공작적인 숙청을 진행했던 기록들이 증거 인멸 위험 있다고 보고 있다"며 "국정원은 이것을 당장 중단해야하고 이와 관련해서 어떤 의혹들 있는 것인지 국민들은 알 권리가 있다"고 말했다.

이와 관련해 국민의힘은 국정원 소관 상임위인 정보위 소집을 요구했다. 추경호 국민의힘 원내수석부대표는 "정보위 간사로 하여금 긴급 정보위 소집을 요구했다"며 "여당으로 하여금 바로 소집에 동의하도록 할 것"이라고 말했다."

