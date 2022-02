강원도립대, 2022학년도 신입생에 '전액 장학금' 지급

졸업 때까지 전액 장학금 지급 점차 추진

[아시아경제 라영철 기자] 강원도립대학교는 "2022학년도부터 신입생에게 1년 간 등록금 전액을 장학금으로 지급하고, 점차 2학년까지 전원 무상 등록금 지급을 추진할 예정"이라고 14일 밝혔다.

대학에 따르면 이는 지방 전문대학은 학령인구의 급감과 고등학교 졸업생들의 일반 4년제 대학 선호에 따른 지방 학생 유출에 따른 선제적 대응 조처다.

이에 먼저 1학년 대상 전액 장학금을 지급하기로 결정했으며, 점차 졸업 때까지 전액 장학금을 지급을 추진하기로 했다.

소요 재원은 등록금 대비 국가 장학금 차액으로 도의 추경 예산에 반영해 충당할 계획이며 도의회에서 관련 조례 개정을 준

비 중이다.

2회 연속 혁신 대학으로 선정돼 2019년부터 3년 단위 2회에 걸쳐 오는 2024년까지 매년 20억 원의 국비 지원을 받는다.

전찬환 강원도립대 총장은 "강원도립대학이 지역 발전에 기여하며 도 내 우수 학생들이 학비 걱정 없이 자신의 꿈과 미래를 열어 나가는 교육혁신의 장이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr