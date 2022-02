[아시아경제 지연진 기자] 삼영엠텍 삼영엠텍 054540 | 코스닥 증권정보 현재가 4,110 전일대비 280 등락률 -6.38% 거래량 89,012 전일가 4,390 2022.02.14 11:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼영엠텍 "50억원 규모의 PDH 밸브소재 공급"삼영엠텍, 82억원 규모 모노레일 구조물 장치 공급계약 close 은 지난해 연결 매출액이 전년대비 2.7% 증가한 698억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 8억원으로 4.6% 감소했고, 당기순손실은 105억원으로 적자전환했다.

이 회사는 "전방산업의 업황 개선으로 매출액은 소폭 증가했지만, 원재료비 급등 등 원가상승에 따른 영업이익이 감소했다"며 "종속기업투자주식손상차손 반영으로 당기순이익이 감소했다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr