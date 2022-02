[아시아경제 지연진 기자] 알에스오토메이션 알에스오토메이션 140670 | 코스닥 증권정보 현재가 12,050 전일대비 450 등락률 -3.60% 거래량 77,691 전일가 12,500 2022.02.14 11:28 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]알에스오토, 삼성과 로봇 전용 제어기 공동개발…연평균 500대 공급 이력 부각로봇 두뇌·움직이는 자석…스마트공장을 깨우다알에스오토메이션, 신재생에너지 전력변환장치 공급 계약 체결 close 은 지난해 연결 매출액이 전년대비 14.9% 증가한 1134억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 28억원으로 흑자 전환했고, 당기순익도 흑자전환해 25억원이었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr