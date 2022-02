또 한 번 최고등급 … 기장군, 행정안전부 ‘지방자치단체 혁신평가’에서 우수기관으로 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 기장군이 행정안전부가 주관하는 ‘2021년 지방자치단체 혁신평가’에서 ‘우수기관’으로 선정됐다.

‘지방자치단체 혁신평가’는 광역과 기초 243개 지방자치단체의 혁신 노력과 성과에 대한 평가다.

민간전문가와 일반 국민이 참여해 기관의 자율혁신과제, 참여와 협력, 포용적 행정, 신뢰받는 정부, 혁신확산과 국민 체감 등 5개 항목 14개 지표에 대해 평가했다.

기장군은 코로나 시대에 주민의 일상 회복을 위해 실시한 혁신행정의 성과를 인정받았다.

군은 ▲애자일 행정을 중심으로 한 기관장의 혁신 리더십 분야, ▲365온! 마을복지 사업, 겨울철 위기가구 발굴 지원 사업 등 복지 서비스 분야, ▲공공데이터 관리체계와 개방·공유 분야 등에서 우수한 평가를 받았다.

특히 2021년 전국 최초로 시행한 ‘365일 연중무휴 초등돌봄교실 운영사업’이 국민 체감도 평가에서 높은 평가를 받았다.

오규석 기장군수는 “다양한 지역 현안을 해결할 수 있는 혁신과제를 발굴하고 적극 행정으로 주민 불편 해소와 지역경제 활성화에 적극 힘쓰겠다”고 말했다.

기장군은 2018년, 2019년에 이어 2021년 평가에서도 우수기관으로 선정돼, 재정 인센티브를 받게 됐다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr