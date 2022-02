현대바이오, 코로나 치료제 개발 순항…무독성 한도 내에서 증식 99% 억제

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 경구용 항바이러스제 CP-COV03가 5일간 반복투여해도 인체 내 최대 무독성 한도(NOAEL)내에서 오미크론 바이러스 증식을 사실상 100% 억제하는 최대 유효약물농도를 유지할 수 있다는 것을 보여주는 시뮬레이션 결과가 나왔다.

현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 32,500 전일대비 3,650 등락률 +12.65% 거래량 4,453,628 전일가 28,850 2022.02.14 10:18 장중(20분지연) 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!“메디아나” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상3상 관련株 갑니다 close 는 임상2상을 위한 `몬테카를로(다중 확률) 시뮬레이션'을 한 결과 CP-COV03가 노앨 한도내에서 오미크론 바이러스 증식을 99% 이상 억제하는 혈중 최대 유효약물농도(EC99)를 5일의 투약기간 내내 유지함을 확인했다고 밝혔다.

임상2상에서 CP-COV03의 최적 투여량과 투여방법을 찾기 위해 최근 식품의약품안전처의 약물 평가시스템 개발 교수팀에 의뢰해 전임상 자료와 임상1상 결과 등을 토대로 시뮬레이션을 진행했다.

EC99(effective concentration 99) 농도는 바이러스 증식을 100% 억제하는 IC100(inhibitory concentration 100)에 해당하는 농도다. 화이자의 팍스로비드가 인체 내에서 EC90 이상 농도를 유지한다고 논문에 공개돼 있다.

CP-COV03는 재작년 12월 동물실험을 통해 단회 투여로 IC100 농도를 12시간 이상 유지하는 것을 입증했다.

신종플루 사태 당시 게임체인저였던 타미플루 이후 약물의 반복투여 기간에 지속적으로 EC90 이상의 혈중약물농도를 실현한 것은 화이자의 항바이러스제뿐인 것으로 알려졌다.

이어 "5일간 반복해 투약하면 할수록 약물의 최고농도가 증가하므로 노앨 한도내에서 EC99를 유지하는 것이 어렵다"며 "CP-COV03은 EC99를 5일의 투약기간 내내 유지함을 확인한 것"이라고 말했다.

코로나19용 항바이러스제 가운데 IC100(EC99) 농도를 투약기간 동안 지속적으로 유지하는 것은 화이자의 팍스로비드밖에 없다. 최첨단 기술의 뒷받침 없이는 실현하기 쉽지 않은 것으로 알려졌다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr