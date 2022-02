당근마켓, '당근페이' 전국 서비스로 확대

지역 기반 간편결제 서비스…중고거래 시 송금 수수료 100% 무료

계좌번호, 예금주 등 개인 정보 노출 없이 간편 송금 가능

[아시아경제 김철현 기자] 송금 수수료 부담 없이 이웃과의 중고 거래를 도와줄 간편결제 서비스 '당근페이'를 이제 전국에서 이용할 수 있게 됐다. 당근마켓(공동대표 김용현·김재현)은 지역 기반 간편결제 서비스인 당근페이를 전국 서비스로 확대 오픈한다고 14일 밝혔다.

당근페이는 당근마켓의 자회사인 당근페이가 개발한 간편송금·결제 서비스로, 이웃 간 중고 거래시 송금 편의성을 높이는 것은 물론 당근마켓에서 각종 생활 편의 서비스를 이용할 때도 결제할 수 있다. 지난해 11월 제주 지역에서 첫 선을 보인 바 있으며 서비스 운영 초기 3개월간 제주 지역에서 이뤄진 전체 중고 거래 중 10% 이상이 당근페이를 이용한 것으로 나타났다. 특히 한 번 당근페이를 경험한 이용자들은 반복적으로 당근페이를 사용하면서 재사용 비율이 30%에 달하는 것으로 조사됐다.

전국으로 확대된 당근페이는 크게 '송금'과 '결제' 두 가지 기능이 있다. 먼저 이웃과 중고거래 상황에서 당근페이를 이용하면 별도의 은행, 송금앱을 사용할 필요 없이 당근 채팅 한 곳에서 실시간 송금이 가능하다. 판매자도 채팅 화면에서 즉시 송금 결과를 확인할 수 있다. 더 이상 현금을 준비하거나 길거리에서 계좌번호나 예금주 등 거래 당사자간 개인 정보를 주고받지 않아도 된다. 당근페이 중고거래 송금 수수료는 100% 무료다.

중고거래 송금 기능은 당근채팅 화면 하단의 더보기(+) 영역에서 확인할 수 있다. 당근마켓 공식 채팅방에 마련된 송금 기능을 통해서만 이용할 수 있어, 가짜 결제 페이지를 가장한 외부링크로 이용자를 유인하는 사기 시도로부터 피해도 방지한다.

전국 오픈과 함께 당근페이의 결제 서비스 운영도 본격화될 예정이다. 당근채팅에서 이웃에게 모바일쿠폰을 선물할 수 있는 '선물하기'를 비롯해 당근마켓 '내 근처' 탭에서 만날 수 있는 로컬커머스, 생활 밀착형 제휴 서비스, 나아가 다양한 오프라인 지역 상점에서 당근페이의 독자적인 기술에 기반한 결제 경험을 제공해나간다는 방침이다. 또한 추후 당근페이 충전금인 '당근머니'로 중고거래 송금 뿐만 아니라 지역 서비스 결제 시에도 이용할 수 있도록 확대해 나간다.

김재현 당근마켓 대표는 "당근페이는 하이퍼로컬 시대 지역 경제 활성화를 위한 필수 금융 서비스로서, 이용자의 지역생활 편의를 높이고 이웃을 더 가깝게 연결하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다"며 "전국 각지에서 이용자들이 당근페이를 경험할 수 있도록, 오픈 초기 안정적이고 고도화된 서비스 운영과 기틀 마련에 집중할 예정"이라고 말했다.

