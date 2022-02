한화손보, '무배당 라이프플러스(LIFEPLUS) 소득안심 건강보험' 출시

[아시아경제 이창환 기자] 한화손해보험은 '무배당 LIFEPLUS 소득안심 건강보험'을 14일부터 판매한다고 밝혔다.

이 상품은 3대 중대질병과 고도후유장해를 집중 보장하고, 무사고시 기납입 보험료 전액을 무사고만기환급금으로 지급하는 것이 주요 특징이다.

암, 급성심근경색증, 뇌졸중 등 중증질환 및 고도후유장해 발생에 따른 경제활동 공백으로 줄어든 소득을 보존해주고 일상생활 자금으로 활용이 가능하도록 진단금의 보장 금액을 최대 5000만원으로 확대했다.

질병 고도후우장해 보장금액도 최대 1억원까지 설정하여 중대질병에 대한 집중적인 보장이 가능하도록 했다.

만기까지 무사고인 경우 기납입보험료 전액을 돌려주는 무사고만기환급형도 신설했다. 80세, 90세만기 이외에도 60세, 65세, 70세만기 상품을 운영해 무사고만기환급금의 수령시점을 은퇴시점과 맞춰 노후자금으로 활용할 수 있도록 고객의 선택 폭을 다양화했다.

이외에도 보건복지부에서 정한 중증난치성질환 중에 뇌하수체의 양성신생물, 삼출성 황반변성, 확장성 심근병증 등을 보장하는 특정중증난치질환(HIV, 정신질환 및 일부 경증질환 제외) 진단비를 업계 최초로 신설해 특정질환에 대한 보장을 확대했다.

가입연령은 15세에서 최대 60세까지 가능하며, 보험기간은 60세만기에서 최대90세만기까지로 납입기간은 10년, 15년, 20년로 설계할 수 있다.

한화손해보험 관계자는 “최근 1인가구 증가, 저출생 및 사망률 감소 등으로 유가족을 위한 보험보다는 오롯이 나에게 집중하는 보험상품의 트렌드가 될 것”이라며 “무배당 LIFEPLUS 소득안심 건강보험은 보장뿐만 아니라 사고가 없는 경우 은퇴자금까지 생각한 보험상품”이라고 말했다.

