일진그룹 알피니언, 중동 의료기기 시장 확대

사우디·이집트·이라크·이란 등에 300만 달러 규모 초음파 진단기 공급

[아시아경제 김종화 기자] 일진그룹의 초음파 의료기기 전문기업인 알피니언 메디칼시스템(알피니언)이 중동 시장 확대에 나선다.

알피니언은 14일 사우디, 이집트, 이라크, 이란 등 중동 지역의 다수 기업과 국가 의료기관에 300만 달러 규모의 초음파 의료기기를 공급한다고 밝혔다.

이번 성과는 코로나로 인한 제한된 영업 환경 속에서 중동 지역의 여러 나라와 대규모 공급을 한다는데 큰 의미가 있다.

알피니언은 중동 시장 확대를 위해 지난 1월말 두바이에서 개최된 '아랍 헬스 2022'에 참가해 초음파 진단기 최신 모델인 'X-CUBE 90', AI 기술, 탐촉자 기술, 휴대용 초음파 기기 등 신제품과 신기술을 선보였다.

아랍 헬스는 독일(MEDICA), 중국(CMEF), 브라질(Hospitalar) 의료기기 전시회와 더불어 세계 4대 의료기기 전시회 중 하나다.

특히, 중동의 고객사들은 신제품 'X-CUBE 90'의 선명한 이미지 구현과 AI를 활용한 사용자 편의성 확대 기능 등 다양하게 업그레이드된 첨단 기술에 주목했다.

박현종 알피니언 대표는 "이번 중동 지역 성과는 그동안 축적해 온 알피니언의 기술력과 제품이 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증한 것"이라면서 "이번 성과를 계기로 글로벌 시장을 확대하는데 마케팅과 영업 역량을 집중하겠다"고 말했다.

