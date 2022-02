경기특사경, '온라인 식품 거래·가정 간편식 불법행위' 집중 수사

2.21~3.4까지 기준·규격 준수·원산지 거짓·유통기한 및 보관 관리 등

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 특별사법경찰단이 온라인 식품 거래와 가정 간편식 제조·판매 업체의 불법 행위를 오는 21일부터 다음 달 4일까지 집중 수사한다.

수사 대상은 가정 간편식(즉석조리식품·즉석섭취식품·간편 조리 세트 등)을 제조·판매하는 도 내 360개 업체다.

주요 수사 내용은 ▲기준·규격 위반 식품 판매 또는 제조·가공·사용 행위 ▲제품의 생산작업일지 및 거래명세서 미작성 여부 ▲제품의 원산지 거짓 여부 등이다.

기준·규격을 위반한 식품을 판매·제조·가공하는 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금을 부과한다.

또한 제품의 생산작업일지 및 거래명세서 미작성 등 영업자 준수사항 위반 시에는 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금을, 제품의 원재료를 국내산으로 거짓 표시하면 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금을 부과한다.

김민경 경기도 특별사법경찰단장은 "가정 간편식의 수요가 늘어남에 따라 도민 먹거리 안전을 위해 이번 수사를 기획했다"며 "많이 소비하는 식품을 집중 수사해 불법 행위는 관련 법령에 따라 강력하게 처벌할 방침"이라고 말했다.

