파라다이스호텔 부산, '치어링(Cheering) 페스타' 연다

프리미엄 뷔페 '온 더 플레이트'

주중 졸업·입학자 및 여성 고객 4인 이상 방문 시 1명 무료

호랑이띠 고객 대상 글라스 와인 1잔 제공

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스호텔 부산의 프리미엄 뷔페 '온 더 플레이트'는 졸업·입학 시즌을 맞아 '치어링(Cheering) 페스타'를 실시한다고 14일 밝혔다.

1인 뷔페를 무료로 제공하는 '졸업, 입학 시즌 프로모션'을 진행한다. 오는 15일부터 3월15일까지 주중 4인 이상 방문 시 졸업생이나 입학생 1인에 한해 무료로 이용할 수 있다. 사전 예약이 필수다.

여성 고객을 위한 '레이디스 데이'도 마련했다. 2월 말까지 주중 런치에 여성 고객 4인 이상 방문 시 1명 무료 혜택이 주어진다. 이용 가능 시간은 오후 12시부터 2시30분까지로 사전 예약이 필요하다. 비 오는 수요일에는 장미꽃을 선물로 증정한다.

임인년을 맞아 '호형호제(呼兄呼弟), 호랑이띠 모여라!' 이벤트도 이달 말까지 실시한다. 주중에 방문한 호랑이띠 고객에게 글라스 와인 1잔을 무료로 제공한다. 테이블당 최대 4인까지 혜택을 받을 수 있다.

파라다이스호텔 부산 관계자는 "외식 물가가 13년 만에 최고 상승률을 기록해 부담이 커진 상황에서 고객들에게 실속 있는 혜택을 선사하고자 이번 페스타를 마련했다"며 "특별한 날, 해운대 오션뷰와 함께 호텔 미식을 즐기기를 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr