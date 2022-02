기보, 과제단위 평가방식 도입…정부R&D 사업화 자금 지원

기존 보증금액 관계없이 R&D 사업화 자금 추가 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 정부 연구개발(R&D) 사업화 성공률 제고를 위해 '혁신 R&D 사업화지원 특별프로그램'을 실시한다고 14일 밝혔다.

특별프로그램은 사업화 성과창출이 기대되는 R&D 완성 과제를 대상으로 최대 5년에 걸쳐 사업화자금을 지원하는 상품으로, 기업단위 중심의 사업화금융 지원방식을 과제단위 중심의 정부R&D 선정방식으로 변경해 기존 보증금액과 관계없이 R&D 사업화 자금을 추가 지원한다.

이를 위해 기보는 기술평가에 활용할 '과제단위 R&D사업화 전용모형'을 새롭게 개발했다. 해당 모형은 사업화 주체 평가항목을 최소화하고 R&D 과제의 사업화 성공 가능성을 중점적으로 평가하기 위해 개발됐다. 또한 R&D 사업화 단계를 측정·판단하는 기준을 새롭게 마련해 사업화 성과의 질적 수준 제고를 뒷받침할 계획이다.

기보는 이번 특별프로그램을 통해 ▲기존 보증금액 외 사업화자금 추가지원 ▲보증비율 상향(85%→95%) ▲고정보증료율(1%) 등 우대지원을 적용함으로써 중소기업의 정부 R&D 사업화를 촉진하기로 했다. 기보는 올해 시범사업을 통해 정부 R&D 개발을 완성한 총 24개 과제를 지원할 계획이다.

이은일 기보 상임이사는 "R&D 사업화지원에 특화된 프로그램 마련으로 40~50%에 머물고 있는 중소기업의 정부R&D 사업화 성공률을 높여 국가 R&D투자 효율성을 개선하는 데에 일조할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

