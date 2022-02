케이뱅크, 아파트담보대출 고정금리 0.5%포인트 인하

[아시아경제 부애리 기자] 케이뱅크는 아파트담보대출 고정금리 상품의 금리를 전 고객에 대해 0.50%포인트 낮춘다고 14일 밝혔다. 인하된 금리는 총 한도 1000억원까지 우선 적용된다.

금리 인상기에 이자 부담을 느끼는 기존 대출자의 '고정금리 갈아타기' 수요에 맞춰 금융비용 부담을 경감한다는 취지다.

이에따라 케이뱅크 고정금리 상품의 최저금리는 연 4.00%에서 연 3.50%로 낮아졌다. 이번 금리인하로 아담대 고정금리 상품의 금리는 금융권 최저 수준이라고 회사 측은 설명했다.

은행연합회 공시 기준 지난달 주요 시중은행의 담보대출 고정금리 상품의 최저금리가 연 3.7~4% 이상인 점을 감안하면, 케이뱅크 아담대 고정금리는 연 0.2~0.5% 포인트 가량 낮은 셈이다.

케이뱅크 관계자는"금리 인상기에 이자 부담을 느끼는 고객들의 불안을 덜어드리기 위해 아담대 고정금리의 금리 혜택을 확대했다"며 "앞으로도 고객 부담을 덜어드릴 수 있는 차별화된 비대면 금융상품을 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr