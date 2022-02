한국필립모리스, GS25 매장 600곳서 아이코스 보상판매

[아시아경제 구은모 기자] 한국필립모리스가 GS25 편의점과 함께 '아이코스3 듀오' 보상판매 혜택 프로그램을 진행한다고 14일 밝혔다.

아이코스 보상판매 프로그램은 기존 성인 고객들이 아이코스(아이코스 2.4+, 아이코스 3, 아이코스 3 멀티 한정) 기기를 버리지 않고 반납하는 조건으로 아이코스3 듀오를 할인 판매한다.

아이코스 보상판매 프로그램 역대 가장 큰 할인율이 적용되는 것이 특징이다. 권장 소비자가 13만원인 아이코스 3 듀오를 추후 공지 시까지 4만9000원에 구매 가능하다.

한국필립모리스는 GS25와 손잡고 전국 약 600곳 매장에 아이코스 기기 전용 수거함을 비치했다. GS25를 찾는 성인 고객들은 프로그램에 대한 안내를 받을 수 있고 아이코스 공식 콜센터를 통해 보상판매 쿠폰을 발급받을 수 있다.

백영재 한국필립모리스 대표는 "앞으로도 필립모리스는 좀 더 나은 서비스와 아이코스 할인 혜택 프로모션을 통해 고객 만족도를 높일 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr