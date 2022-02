닥터나우 "코로나19 재택치료자, 비대면 진료·약 배송 모두 무료 제공"

[아시아경제 이관주 기자] 원격의료 플랫폼 닥터나우는 코로나19 재택치료 환자가 신속·안전한 진료를 받을 수 있도록 진료비와 처방약 조제비 무료의 정부 정책에 동참하고, 약 배송비 전액을 무료로 지원한다고 14일 밝혔다.

방역당국은 코로나19 대응 체계를 고위험군 및 위중증 환자 관리에 집중하고, 일반관리군으로 분류되는 경증·무증상 환자의 경우 비대면 진료를 받을 수 있도록 했다.

닥터나우는 이러한 방침에 발맞춰 일반관리군 재택치료자를 대상으로 코로나19 증상 관련 진료비와 약 비용, 약 배송에 이르는 전 과정을 무료로 제공한다. 재택치료자는 닥터나우 앱에 등록된 400여개의 제휴의료기관을 통해 비대면 진료를 받을 수 있으며, 외출하지 않고 약을 받을 수 있는 처방약 배달 서비스도 이용할 수 있다.

닥터나우 비대면 진료는 앱에서 병원을 골라 자신의 증상을 기입하면 병원에서 직접 환자에게 연락이 오는 방식으로 진행된다. 거주지 위치와 상관없이 전국 닥터나우 제휴병원 중에서 선택하면 된다. 진료 완료 후 처방받은 약은 당일 배달 또는 택배로 안전하게 배송된다.

장지호 닥터나우 대표는 "확진자분들이 한시라도 빠르게 치료받고 회복될 수 있도록 닥터나우가 보유한 비대면 진료 시스템과 안전 배송 인프라를 총동원하고자 한다"며 "장기간 이어지고 있는 코로나19 상황 속에서 정부의 방역 정책을 지원하고, 재택치료 시스템이 안정화되는데 기여할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.

