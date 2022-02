서초구, 전국 지자체 혁신평가 우수기관 선정...양천구, 4년 연속 혁신 평가 우수기관 선정

[서울시 자치구 뉴스]서초구, 기관 자율혁신 등 5개 분야서 ‘서초 스마트시니어’, ‘서초 스마트허브센터’ 등 다양한 혁신사업 호평 받아 ·행안부 ‘정부혁신 1번가’ 우수사례 711건 중 124건(17.4%) 등재 압도적 격차로 1위 유지 중...양천구, 스마트지킴이, 스마트마루, 빅데이터 플랫폼 스마트맵 구축 등 스마트 기술 구정에 접목 주민 중심 행정 구현한 점 높이 평가 받아... 동작구 청년 정책네트워크 위원 모집

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 지난 9일 행정안전부에서 주관하는 2021년도 지방자치단체 혁신평가에서 ‘우수기관’으로 선정, ‘혁신 행정도시’임을 인정받았다.

‘지방자치단체 혁신평가’는 민간 전문가로 구성된 ‘지자체 혁신평가단’과 일반 국민을 대상으로 공모한 ‘국민평가단’이 모든 지방자체단체를 3등급(우수·보통·미흡)으로 평가한다.

평가 항목으로는 ▲포용적 행정 ▲기관 자율혁신▲참여와 협력 ▲신뢰받는 정부 ▲혁신확산 및 국민체감 등 5개 분야가 있다.

특히, 구는 세대간 디지털 격차를 해소해 주는 ‘서초 스마트시니어’ 사업이 포용적 행정 분야 중 공공서비스 사각지대 해소에 높은 기여를 한 것으로 평가 받았으며, 모바일 기반 업무처리 시스템을 확립해 업무 효율성을 개선한 ‘서초 스마트허브센터’도 기관 자율혁신 분야에서 좋은 평가를 받았다.

이 외도 ▲기본 생계지원부터 심리·정서안전 기반까지 다각적 지원 체계로 보호종료아동의 완전한 자립을 지원하는 ‘희망사다리 프로젝트’ ▲취약한 건강, 여성안전 등 사회적 안전망이 필요한 1인가구를 지원하는 ‘1인가구 싱글싱글 프로젝트’ ▲경력단절여성을 위한 혁신사업인 ‘서초여성일자리주식회사’ ▲국공립·민간·가정 어린이집 등 각기 다른 보육시설을 결합해 아동 입소대기를 획기적으로 줄인 ‘서초형 공유어린이집’ ▲저소득 취약계층과의 교육기회 불평등을 해소하기 위한 서초형 교육안전망 ‘서리풀샘‘ ▲장애 위험군 영·유아를 위한 ‘서초아이발달센터’ ▲50대의 인생 재설계를 위한 ‘50플러스센터’ ▲지자체 방문없이 국세·지방세를 원스톱으로 신고하는 ‘개인지방소득세 즉시 문자신고 창구’ ▲체납차량 적발과 동시에 휴대폰으로 번호판 영치 전자예고문을 발송하는 ‘모바일 실시간 전자예고 시스템’ 구축 등 다양한 혁신사업을 추진해왔다.

한편, 구는 행정안전부가 운영하는 ‘정부혁신 1번가’ 전국 지자체 우수사례 총 711건 중 124건(17.4%) 등재, 압도적인 격차로 1위를 유지하고 있다.

천정욱 서초구청장 권한대행은 “이번 성과는 전 직원이 혁신행정을 위해 노력한 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 조직 문화부터 주민생활밀착형 사업까지 다양한 분야 속 혁신을 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

양천구(구청장 김수영)가 행정안전부 주관 ‘2021년 지방자치단체 혁신평가’에서 주민 체감형 혁신행정의 성과를 인정받아 4년 연속 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

‘지방자치단체 혁신평가’는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲기관 자율혁신 ▲포용적 행정 ▲참여와 협력 ▲신뢰받는 정부 ▲혁신확산 및 국민체감 등 5개 항목 14개 세부지표를 토대로 지역혁신을 위한 노력과 성과를 평가하는 제도다.

심사에는 공정하고 객관적인 평가를 위해 민간 전문가로 구성된 ‘지자체 혁신평가단’과 일반 국민을 대상으로 공모한 ‘국민평가단’이 참여했다.

이번 평가에서 양천구는 ▲발달장애인ㆍ치매환자 실종 예방을 위한 스마트 지킴이 사업 ▲ICT 첨단기술을 활용한 버스정류장 스마트마루 ▲구의 모든 데이터를 통합해 한 눈에 볼 수 있는 빅데이터 플랫폼 스마트맵 구축 등 스마트 기술을 구정에 적극 접목해 주민 체감형 혁신행정을 구현한 공로를 인정받았다.

또, ▲지역 소상공인들의 비대면ㆍ디지털 경제로의 전환을 지원하는 청년 디지털 서포터즈 ▲온ㆍ오프라인 주민참여플랫폼 활성화를 통한 지역사회혁신 △구민이 직접 결정하는 양천구 혁신행정 우수사례 경진대회 등이 우수 혁신 사례로 선정돼 높은 평가를 받았다.

김수영 양천구청장은 “지방자치단체 혁신평가에서 4년 연속 우수기관 선정이라는 발전적인 성과를 달성해 뿌듯하다”면서 “코로나19로 어려운 와중에도 함께 노력해 준 직원들에게 감사하고, 앞으로도 과감한 도전과 혁신을 통해 구민 중심의 지방행정을 구현해 가겠다”고 말했다.

동작구(구청장 이창우)가 오는 3월11일까지 ‘2022년 동작구 청년정책 네트워크 위원’을 모집한다.

‘동작구 청년정책 네트워크’는 청년의 눈으로 맞춤형 정책을 만들기 위해 2020년 구성된 민?관 소통창구다. 지난 2년간 ▲주거 고민 해결을 위한 주(宙)토피아 프로젝트 ▲청년 문화매거진 등 다양한 청년정책을 제안, 총 9개 사업이 반영됐다.

동작구에 주소지를 두거나 활동하고 있는 만 19세 이상 39세 이하 청년이라면 누구나 참여할 수 있으며, 올해는 총 52명의 위원을 모집할 계획이다.

참여를 원하는 청년은 참가신청서를 동작구청 홈페이지 ‘고시공고’ 게시판에서 내려 받아, 방문(동작구청 2층 일자리정책과), 등기우편, 전자우편을 이용하여 제출하면 된다.

위원 선정 결과는 3월중 구 홈페이지에 게재되며, 온라인 발대식을 통해 활동을 개시한다.

동작구 청년정책 네트워크 위원은 오는 12월까지 ▲청년정책 발굴 및 제안 ▲청년정책 모니터링 ▲청년 교류 활성화 등 활동을 수행하며 1회 연임이 가능하다.

자세한 사항은 일자리정책과로 문의하면 된다.

전혜영 일자리정책과장은 “동작구는 노량진 학원가와 함께 3개의 대학교가 밀집된 지역인 만큼 청년정책을 선도해야 한다는 책임감을 가지고 있다”며 “직접적 수혜자인 청년들의 정책 참여 기회를 넓힘으로써 더욱 피부에 와 닿는 청년정책을 함께 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 구는 2019년 ‘노량진 청년일자리센터’를 서울시 자치구 최초로 개관하고 같은 해 ‘청년창업지원센터’를 설립해 청년들의 진로탐색 기회와 취?창업을 지원해왔다. 올해에는 340억 규모의 스타트업 육성 투자 펀드를 조성해 창업 기업의 성장을 지원함으로써 지역의 새로운 성장 동력 창출에 박차를 가할 계획이다.

