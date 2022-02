휴림로봇, 별도 영업이익 흑자 달성… 관리종목 위기 탈출 전망

[아시아경제 장효원 기자] 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 910 전일대비 45 등락률 -4.71% 거래량 5,360,974 전일가 955 2022.02.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 매각 추진한다…1개월 이내 재공시 예정치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다휴림로봇, AI·loT 융합 스마트 소방 로봇 개발…"정부 소방시설 안전 강화’ close 은 지난해 별도 기준 매출액 265억원, 영업이익 9억5000만원을 달성했다고 지난 11일 공시했다.

휴림로봇의 별도 기준 매출액은 전기 199억원 대비 약 66억원 증가, 영업이익은 전기 63억원 적자 대비 약 73억원 증가한 수치다. 2020년부터 지속적으로 추진해온 본원사업의 경영효율화 및 사업구조 재편으로 인한 결실을 맺은 것으로 보인다. 이로 인해 4년 만에 영업이익 흑자를 기록해 관리종목 지정위기에서 벗어나게 됐다.

연결 기준으로는 휴림로봇을 비롯해 연결 대상기업의 매출이 모두 더해져 306억의 매출액을 기록했다. 이는 전기 약 207억원 매출액 대비 47.9% 증가한 수치다. 영업이익은 89억원 적자에서 33억원 적자로 약 55억원 규모의 적자개선을 이뤘다. 다만 당기순이익은 409억원 흑자에서 391억 적자로 전환했다. 이는 휴림로봇이 보유하고 있는 삼부토건 주식 및 기타 평가손실 등이 반영된 수치로 본원 사업과는 무관하다는 분석이다.

휴림로봇 관계자는 “영업이익 흑자전환을 위한 노력이 결실을 맺어 주주분들께 좋은 소식을 전해드릴 수 있게 됐다”며 “휴림로봇의 주력사업인 산업용 로봇과 미래 성장 동력이 될 서비스 로봇 및 특수목적 로봇 모두 조화를 이루며 성장시켜 주주가치를 실현할 계획”이라고 밝혔다.

