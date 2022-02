롯데온, 신규 판매자 소개 행사…“최대 30% 할인 혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 20일까지 '온.친.소.(롯데온의 새로운 친구를 소개합니다)'를 진행하고, 신규 판매자의 상품을 소개한다고 14일 밝혔다.

이번 행사에 참여하는 브랜드는 상품기획자(MD)가 직접 선정했으며, 3개월 이내에 입점한 브랜드 중 매출이 늘며 화제가 되는 브랜드를 중심으로 총 8개의 브랜드를 소개하고 최대 30% 할인 판매한다.

최근 롯데온을 방문하는 고객과 거래액이 증가하면서 새롭게 입점하는 판매자 수도 급격하게 증가하고 있다. 지난달 롯데온의 트래픽은 전년대비 53.3% 증가했으며, 구매자 수도 31.4% 늘어났다. 새롭게 입점한 업체와 실제 매출을 기록한 판매자의 증가율은 각각 115.1%, 139.8% 신장했다.

롯데온 관계자는 "방문 고객 및 거래액이 증가함에 따라 새롭게 입점하는 셀러 숫자가 꾸준히 증가하는 추세"라며 "롯데온과 신규 입점 셀러가 동반 성장하기 위해 관련 상품을 소개하고 할인 혜택을 제공하는 ‘온.친.소.’ 행사를 고정적으로 진행하며, 관련 혜택도 점차 늘려갈 계획이다"고 말했다.

