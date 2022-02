▲ 송병수씨 별세, 송영길(더불어민주당 대표)씨 부친상=11일 오후 4시, 서울 신촌 세브란스 병원 장례식장 특1호실, 발인 14일 오전, 장지 전남 고흥군 대서면 선영. 02-6788-2142

