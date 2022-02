KT알파, ‘기프티쇼 비즈’ 설문조사 서비스 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] KT알파는 기업 전용 모바일 쿠폰 대량발송 서비스 ‘기프티쇼 비즈’가 고객 의견을 수집할 수 있는 설문조사 서비스를 오픈했다고 10일 밝혔다.

이 서비스는 고객 만족도 및 수요 조사, 모바일 쿠폰과 연계한 이벤트 기획 등 마케팅 툴로 활용할 수 있다. 별도의 구축이나 연동 없이 기업 담당자가 직접 설문 문항 생성, 설문조사 및 모바일 쿠폰 발송, 결과 취합, 통계 분석까지 할 수 있도록 원스톱으로 지원한다.

참여 고객은 스마트폰을 통해 설문 참여 문자를 수신한 후 간편하게 설문조사에 응할 수 있으며, 기업 담당자는 모바일 쿠폰을 활용하여 고객의 적극적인 참여를 유도할 수 있다. 수집된 설문 응답 및 통계를 기반으로 고객 만족도, 이벤트 결과 분석 등은 물론 기업의 마케팅 전략 수립도 가능하다.

기프티쇼 비즈는 업계 최초로 유형을 구분해 목적에 맞는 설문조사가 가능하도록 기능을 도입했다. 모바일 쿠폰 발송과 함께 추가로 설문, 피드백, 만족도 조사 등을 할 수 있는 일반형과 설문 참여 고객 대상 추첨을 통해 모바일 쿠폰을 발송하는 추첨형으로 구분된다. 최대 20문항까지 설문 문항 생성이 가능하며 이미지도 첨부할 수 있다.

KT알파 관계자는 “온라인 설문조사를 통해 비대면으로 고객 의견을 청취하고 이를 모바일 쿠폰과 연계해 시너지를 극대화할 수 있다“라며 “지속적인 서비스 확장을 통해 기업 고객을 위한 통합 마케팅 플랫폼으로 진화할 것”이라고 말했다.

