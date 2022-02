[아시아경제 이이슬 기자] 애니메이션 영화 '토이스토리'의 버즈의 솔로 무비 '버즈 라이트이어'가 6월 개봉한다.

10일 월트디즈니컴퍼니코리아는 이같이 밝히며 티저 포스터와 예고편을 공개했다.

'버즈 라이트이어'는 '토이스토리' 시리즈의 영웅 버즈의 숨겨진 이야기를 그린다. '도리를 찾아서' 공동 연출을 맡은 앤거스 맥클레인 감독이 연출을 맡았고, '소울'·'인사이드 아웃'·'업'으로 아카데미 3관왕을 수상한 피트 닥터 감독이 기획 및 각본에 참여했다.

디즈니·픽사가 처음으로 선보이는 스페이스 액션 어드벤처 무비로, 우주 공간이 어떻게 구현될지 궁금증을 더한다.

'어벤져스' 시리즈의 캡틴 아메리카 역의 크리스 에반스가 버즈의 목소리 연기를 맡는다.

