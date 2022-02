진중권 "김혜경 사과, 한 마디로 약올리는 것…오히려 마이너스"

"문제 본질 다 피해가…배 씨의 갑질 문제로 프레임 잡고 있어"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 이재명 더불어민주당 대선후보 배우자 김혜경씨가 자신의 '과잉 의전' 논란에 대한 사과를 두고 "한 마디로 약올리는 것"이라며 "오히려 마이너스 점수를 줘야 하고 이런 식의 사과는 안 하는 게 낫다"고 비판했다.

진 전 교수는 9일 오후 CBS 라디오 '한판 승부'에 출연해 "이분(김혜경씨)이 지금 사과한 내용을 보게 되면 결국은 이것은 배 씨와 A씨 사이의 관계에서 발생한 문제고 나는 A씨는 본 적도 없지만 그 책임은 내가 지겠다 이런 것"이라며 "문제의 본질을 다 피해가고 이것을 배 씨의 갑질의 문제로 지금 프레임을 잡고 있다"고 지적했다.

이어 "문제의 핵심은 배 씨라는 사람이 사실상 (김혜경씨) 몸종의 역할을 한 것"이라며 "국가의 녹을 받는 공무원을 자기 사노비처럼 부린 사건"이라고 목소리를 높였다.

진 전 교수는 "배 씨라는 분이 대외 업무, 외국인 상대하는 업무인데 아예 출근도 안하고 그랬다"며 "사실은 2명의 공복, 국가의 혈세로 고용한 공복을 사적으로 유용한 사건인데 그 부분에 대한 언급은 없고 수사나 감사를 받겠다고 피해갔다"고 언급했다.

김 씨는 전날(9일) 오후 서울 여의도 더불어민주당사에서 기자회견을 열어 최근 불거진 '의전 논란'에 대해 직접 사과한 바 있다. 지난달 28일 관련 의혹 보도가 나온 지 12일 만의 사과다.

김씨는 "공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의 구분을 분명히 해야 했는데, 제가 많이 부족했다"며 앞으로 더 조심하고 더 경계하겠다고 했다. 이어 "국민 여러분께, 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드린다"며 "모두 제 불찰이고 부족함의 결과다. 앞으로 더 조심하고 더 경계하겠다"고 거듭 사과했다.

