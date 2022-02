[클릭 e종목] 한국조선해양, 삼호조선 상장은 난제

[아시아경제 황준호 기자] 대신증권은 8일 한국조선해양의 투자의견을 시장수익률(Marketperform)로 낮추고, 목표주가도 9만원으로 하향 조정했다.

대신증권은 한국조선해양이 업황 회복 수혜를 받을 전망이지만 핵심 자회사 상장에 따른 중간 지주사 할인을 반영해 이같이 정했다.

한국조선해양의 지난해 4분기 매출액은 4조4561억원으로 전년 대비 25% 늘었다. 시장 기대치보다는 높은 수치다. 반면 6967억원의 영업손실을 기록했다. 영업손실에 대한 시장 예상치는 -452억원이었지만, 어닝 쇼크 수준의 실적을 거뒀다.

영업손실은 통상임금 소송 충당금 6872억원(영업단 5875억원), 임금체계 개편 966억원, 기타 손실 728억원 등이 반영된 결과로 보인다.

이동헌 대신증권 연구원은 "올해부터 늘어난 수주잔고와 선가 상승, 실적 개선 흐름이 시작될 것으로 전망되지만 현대삼호중공업 상장 추진으로 추가 희석이 숙제"라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr